    वाहन चालक ध्यान दें...बिना रजिस्ट्रेशन और परमिट वाले वाहनों पर चलेगी सख्ती, करा लें पेपर दुरुस्त

    By Prince Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:51 AM (IST)

    वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है! परिवहन विभाग बिना पंजीकरण और परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। शहर में जांच अभियान शुरू हो गया है, इसलिए सभी वाहन मालिक अपने कागजात सही करा लें और नियमों का पालन करें, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है।

    रांची में आटो और टोटो चालकों द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट के वाहन चलाए जाने के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।

    जागरण संवाददाता, रांची। रांची में आटो और टोटो चालकों द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट के वाहन चलाए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।

    पुलिस अधीक्षक यातायात रांची के निर्देश पर बुधवार को सभी यातायात थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों की गहन जांच की गई और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

    ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया कि अभियान के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन वाले आटो नहीं पाए गए, लेकिन बिना परमिट परिचालन करने वाले 9 आटो पकड़े गए। इसी तरह टोटो की जांच के दौरान 4 ऐसे टोटो मिले जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था।

    सबसे चिंताजनक स्थिति टोटो चालकों के लाइसेंस को लेकर सामने आई, जहां कुल 15 टोटो चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है।

    ट्रैफिक एसपर राकेश सिंह ने बताया कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव के बीच बिना रजिस्ट्रेशन और परमिट वाले वाहनों का परिचालन सड़क सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इससे न केवल दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है।

    ऐसे में आगे भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं और आवश्यक परमिट लेकर ही परिचालन करें। इसलिए सारे पेपर दुरुस्त करा लें।

    पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यातायात विभाग ने सभी वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और जिम्मेदार नागरिक होने का आग्रह किया है, ताकि शहर में सुरक्षित और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।