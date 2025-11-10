Jharkhand IPS Promotion: आईपीएस में प्रमोशन का रास्ता खुला, यूपीएससी बैठक में नामों पर सहमति

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संवर्ग में प्रोन्नति को लेकर सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे।

बैठक में प्रोन्नति से भरे जाने वाले आइपीएस संवर्ग के नौ रिक्त पदों लिए राज्य सरकार ने 17 सीनियर डीएसपी के नामों की अनुशंसा यूपीएससी से की थी, जिनके नामों पर विचार हुआ।

जैप-2 में पदस्थापित एक एएसपी अविनाश कुमार की लंबित प्रोन्नति पर भी विचार हुआ, जिसमें उनकी प्रोन्नति को स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें संभवत: 2020 बैच के लिए प्रोन्नति दी गई है।

जिनका प्रोन्नति के लिए चयन हुआ है, उनमें राजेश कुमार, दीपक कुमार, श्रीराम समद, रौशन गुड़िया, राहुल देव बड़ाईक, निशा मुर्मू आदि के नाम की चर्चा है। हालांकि, अधिकृत जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।