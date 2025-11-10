Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand IPS Promotion: आईपीएस में प्रमोशन का रास्ता खुला, यूपीएससी बैठक में नामों पर सहमति

    By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की बैठक में राज्य के उन अधिकारियों के नामों पर सहमति बन गई है जो भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रमोशन के योग्य हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद नामों पर सहमति बनी और जल्द ही सूची जारी की जाएगी, जिससे राज्य पुलिस विभाग में उच्च पदों पर पदोन्नति का रास्ता खुलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    आईपीएस में प्रमोशन का रास्ता खुला, यूपीएससी बैठक में नामों पर सहमति

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संवर्ग में प्रोन्नति को लेकर सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में प्रोन्नति से भरे जाने वाले आइपीएस संवर्ग के नौ रिक्त पदों लिए राज्य सरकार ने 17 सीनियर डीएसपी के नामों की अनुशंसा यूपीएससी से की थी, जिनके नामों पर विचार हुआ।

    जैप-2 में पदस्थापित एक एएसपी अविनाश कुमार की लंबित प्रोन्नति पर भी विचार हुआ, जिसमें उनकी प्रोन्नति को स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें संभवत: 2020 बैच के लिए प्रोन्नति दी गई है।

    जिनका प्रोन्नति के लिए चयन हुआ है, उनमें राजेश कुमार, दीपक कुमार, श्रीराम समद, रौशन गुड़िया, राहुल देव बड़ाईक, निशा मुर्मू आदि के नाम की चर्चा है। हालांकि, अधिकृत जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।