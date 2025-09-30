Language
    बरियातू में युवती की हत्या, शरीर पर चोट के कई निशान; पुलिस जांच में जुटी

    By prince kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:44 AM (IST)

    रांची के बरियातू में एक अज्ञात युवती का शव पहाड़ से बरामद हुआ। पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। सदर थाना क्षेत्र के बरियातू पानी टंकी के पास स्थित पहाड़ से सोमवार को एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया।

    युवती की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार उन्हें फोन पर सूचना मिली कि पहाड़ पर एक युवती का शव पड़ा है।

    सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। हालांकि, शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार युवती के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं।

    आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला दबाकर या गला रेत कर हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा।

    घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पारस राणा मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। शव मिलने की खबर से स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और युवती की पहचान व हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है।

    एक दिन पुराना लग रहा शव, घटनास्थल से एक व्यक्ति की चप्पल बरामद

    पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया शव एक दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर खून फैला हुआ मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युवती की हत्या वहीं की गई होगी। युवती ने नकाब पहन रखा था और उसके दोनों पैरों में जूते मौजूद थे।

    हालांकि, शरीर पर कपड़े सही अवस्था में थे, जिससे संघर्ष या जबरदस्ती के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस को घटनास्थल से एक व्यक्ति की चप्पल बरामद हुई है, जिसे महत्वपूर्ण सुराग माना जा रहा है।

    मौके पर एफएसएल (फारेंसिक साइंस लैबोरेटरी) की टीम भी पहुंची थी। टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य नमूनों को एकत्र किया है, ताकि जांच में तकनीकी सहायता मिल सके।

    युवती की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी थानों में शव की तस्वीर भेजी गई है। पुलिस आम लोगों से भी युवती की पहचान बताने की अपील कर रही है।

    सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे

    पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह आशंका है कि युवती अपनी मर्जी से पहाड़ पर गई होगी। जबरन किसी को पहाड़ जैसे सुनसान इलाके में ले जाना आसान नहीं होता और अगर ऐसा होता तो स्थानीय लोगों को इसकी भनक जरूर लगती।

    लेकिन किसी ने भी युवती को आते जाते नहीं देखा। पुलिस के अनुसार, जिस रास्ते से युवती पहाड़ पर गई, उस मार्ग में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवती कब और किसके साथ वहां गई थी।

    इसके अलावा, घटनास्थल के आसपास के काल डंप भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि उस समय क्षेत्र में किन किन लोगों के मोबाइल सक्रिय थे। पुलिस को उम्मीद है कि इन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्या की गुत्थी जल्द सुलझाई जा सकेगी।