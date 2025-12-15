Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगद भाड़ा भुगतान नहीं तो ट्रक परिचालन होगा ठप, रांची में ट्रक ऑनर एसोसिएशन का अल्टीमेटम

    By Nchaurasiya Piparwar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के किचटो में विस्थापित प्रभावित ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने भाड़ा भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया। एसोसिएशन ने कहा कि यदि 2018 में तय भ ...और पढ़ें

    Hero Image

     ट्रक ऑनर एसोसिएशन की हुई बैठक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पिपरवार। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के किचटो में रविवार को विस्थापित प्रभावित ट्रक ऑनर एसोसिएशन, पिपरवार की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रक भाड़ा भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया।

    बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018 में तय किए गए भाड़े का नगद भुगतान यदि संबंधित डीओ होल्डर एवं लिफ्टर द्वारा नहीं किया गया, तो ऐसे लिफ्टरों के लिए ट्रकों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में सदस्यों ने कहा कि वर्षों से तय दरों के बावजूद भाड़ा भुगतान में मनमानी की जा रही है, जिससे विस्थापित और प्रभावित ट्रक मालिकों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि बार-बार आग्रह के बावजूद भुगतान नहीं होने से मजबूर होकर यह सख्त निर्णय लिया गया है।

    इस बैठक की अध्यक्षता महेंद्र गंझु ने की। उन्होंने कहा कि ट्रक मालिकों के अधिकारों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    यदि शीघ्र तय भाड़े का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो आंदोलनात्मक कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

    बैठक में मुख्य रूप से रचित गंझु, रामबालक गंझु, गबर महतो, आशिक अली, अमर कुमार महतो, श्रवण महतो, सल्खू महतो, मोहम्मद इदरीश अंसारी, मोहम्मद लियाकत, प्रेम ठाकुर सहित दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि इस निर्णय की पूरी जिम्मेदारी संबंधित डीओ होल्डर और लिफ्टरों की होगी।