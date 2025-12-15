नगद भाड़ा भुगतान नहीं तो ट्रक परिचालन होगा ठप, रांची में ट्रक ऑनर एसोसिएशन का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, पिपरवार। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के किचटो में रविवार को विस्थापित प्रभावित ट्रक ऑनर एसोसिएशन, पिपरवार की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रक भाड़ा भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018 में तय किए गए भाड़े का नगद भुगतान यदि संबंधित डीओ होल्डर एवं लिफ्टर द्वारा नहीं किया गया, तो ऐसे लिफ्टरों के लिए ट्रकों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

बैठक में सदस्यों ने कहा कि वर्षों से तय दरों के बावजूद भाड़ा भुगतान में मनमानी की जा रही है, जिससे विस्थापित और प्रभावित ट्रक मालिकों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि बार-बार आग्रह के बावजूद भुगतान नहीं होने से मजबूर होकर यह सख्त निर्णय लिया गया है।