    सैलानियों के सपनों पर पानी,नहीं खुला पलामू टाइगर रिजर्व

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    पलामू टाइगर रिजर्व शनिवार से पर्यटकों के लिए नहीं खुल पाया। मानसून के समय तीन महीने बंद रहने के बाद इसे 27 सितंबर को खोलने की घोषणा की गई थी।लेकिन पिछले दिनों हो रही भारी बारिश ने रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश जेना ने बताया कि रास्ते की मरम्मत और बारिश बंद होने के बाद ही पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क खोला जाएगा।

    भारी बारिश से पहुंचपथ क्षतिग्रस्त, नहीं खुला पीटीआर।

    राज्य ब्यूरो, रांची। पलामू टाइगर रिजर्व शनिवार से पर्यटकों के लिए नहीं खुल पाया। मानसून के समय तीन महीने बंद रहने के बाद इसे 27 सितंबर को खोलने की घोषणा की गई थी।

    लेकिन पिछले दिनों हो रही भारी बारिश ने रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश जेना ने बताया कि रास्ते की मरम्मत और बारिश बंद होने के बाद ही पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क को खोला जाएगा।

    हालांकि पिछले दिनों पार्क के पहुंच पथ समेत अन्य मार्गों की मरम्मत की गई थी। इस बीच, तीन दिनों से हो रही बारिश ने सफारी के लिए बने मिट्टी के कच्चे रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है।

    बता दें कि मानसून के दौरान देशभर के वन्य क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां नहीं होती हैं। पीटीआर में इस बार खुली जीप में पर्यटकों को जंगल सफारी कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए गाड़ियों को मोडिफाइ किया गया है।

    वन्यजीवों को परेशान करने पर जुर्माना

    पलामू टाइगर रिजर्व में ओपन सफारी के साथ आनलाइन स्लाट बुकिंग की सुविधा भी की गई है। इसके साथ ही वन्यजीवों को परेशान करने पर जुर्माना करने की चेतावनी भी दी गई है। पीटीआर प्रबंधन ने लोगों से वन्यजीवों को किसी तरह का भोजन नहीं देने को कहा गया है।