झारखंड निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए मांगा इतना प्रतिशत आरक्षण, कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में उठाया मुद्दा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा उठाया है। पार्टी ने राज्य में पिछड़ों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।

बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया।

उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से सुझाव दिया कि तेलंगाना की तर्ज पर झारखंड में भी पिछड़ों के लिए 42% आरक्षण लागू किया जाए।

प्रदीप यादव ने कहा कि तेलंगाना में 42% आरक्षण लागू करने से पहले रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया।

झारखंड में भी ऐसी व्यवस्था के लिए सर्वे जरूरी है ताकि आबादी के अनुपात में सभी वर्गों को उचित हिस्सेदारी मिले। उन्होंने पार्टी से आग्रह किया कि आरक्षण के मुद्दे को आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए, जिससे जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़े।