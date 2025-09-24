सहायक पुलिस का कार्यकाल बढ़ा, सारंडा वन्य जीव अभयारण्य पर भी बड़ा फैसला, Jharkhand Cabinet से 27 प्रस्तावों को स्वीकृति

झारखंड में सारंडा वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रियों के एक समूह (ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) का गठन किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में सारंडा वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर मंत्रियों के एक समूह (ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) का गठन किया गया है ।

यह ग्रुप अगली बैठक के पूर्व सारंडा क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने को ले चर्चा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रस्तावित पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, गुदलीवाद, त्रिकोशी एवं थलकुवाद के आरक्षित वन क्षेत्र के 57 हजार 590.41 हेक्टेयर या 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने को लेकर चर्चा की गई।

इसके बाद कैबिनेट की बैठक में यह विचार किया गया कि उक्त क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति और उस क्षेत्र में संचालित आर्थिक गतिविधियों का फील्ड असेसमेंट करते हुए मंत्री समूह (ग्रुप आफ मिनिस्टर्स) के द्वारा एक प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद को समर्पित किया जाएगा।