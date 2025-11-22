Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पलामू में शिक्षिका ने विकेट से छात्र को पीटा, हाथ हुआ फ्रैक्चर; ग्रामीणों में आक्रोश

    By Sachidanand Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:45 PM (IST)

    पलामू के पांकी में एक शिक्षिका पर छात्र को विकेट से पीटने का आरोप लगा है, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा किया और शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्र की विकेट से की गई पिटाई। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मेदिनीनगर (पलामू)। पांकी प्रखंड के परसिया स्थित राजकीयकृत स्तरोन्नत उच्च विद्यालय में नौवीं के छात्र सागर कुमार की शिक्षिका द्वारा पिटाई किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

    आरोप है कि एक अन्य छात्र की शिकायत पर शिक्षिका अपुंता कुमारी ने बिना तथ्य जांचे सागर को कार्यालय में बुलाकर विकेट से 10–12 बार पीटा, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और वह बेहोश हो गया।

    स्वजन उसे पहले सगालीम स्थित निजी क्लीनिक ले गए, जहां से उसे एमएमसीएच रेफर कर दिया गया। जहां उसका क्रेप बैंडेज लगाकर इलाज किया गया। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शनिवार को विद्यालय पहुंचे और शिक्षिका पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्र के पिता संतोष कुमार राम ने बेटे की गंभीर हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त से शिक्षिका को तत्काल हटाने और कठोर कार्रवाई की मांग की है।

    शिक्षिका और स्कूल प्रशासन की सफाई

    आरोपित शिक्षिका अपुंता कुमारी ने आरोपों को कमतर बताते हुए कहा कि मैंने सिर्फ डराने के लिए हल्की पिटाई की थी। वहीं, प्रभारी प्रधानाध्यापक अरुण कुमार ने कहा कि घटना के समय वे विद्यालय में मौजूद नहीं थे। वह सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में गए थे। इस कारण देर शाम जानकारी मिली। शनिवार को बैठक कर मामले को शांत करने का प्रयास किया गया है।

    मामले की जानकारी शनिवार शाम मोबाइल पर मिली है। प्रभावित छात्र के अभिभावक की ओर से अभी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलते ही निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

    -

    - सौरभ प्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू