पलामू में शिक्षिका ने विकेट से छात्र को पीटा, हाथ हुआ फ्रैक्चर; ग्रामीणों में आक्रोश

संवाद सूत्र, मेदिनीनगर (पलामू)। पांकी प्रखंड के परसिया स्थित राजकीयकृत स्तरोन्नत उच्च विद्यालय में नौवीं के छात्र सागर कुमार की शिक्षिका द्वारा पिटाई किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

आरोप है कि एक अन्य छात्र की शिकायत पर शिक्षिका अपुंता कुमारी ने बिना तथ्य जांचे सागर को कार्यालय में बुलाकर विकेट से 10–12 बार पीटा, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और वह बेहोश हो गया।

स्वजन उसे पहले सगालीम स्थित निजी क्लीनिक ले गए, जहां से उसे एमएमसीएच रेफर कर दिया गया। जहां उसका क्रेप बैंडेज लगाकर इलाज किया गया। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शनिवार को विद्यालय पहुंचे और शिक्षिका पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया।