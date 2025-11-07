Jharkhand की प्रभारी DGP तदाशा मिश्रा का रांची से रहा है पुराना जुड़ाव, सिटी एसपी के अलावा इन पदों पर रह चुकीं हैं कार्यरत

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की नई प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा झारखंड पुलिस के महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुकी हैं। रांची में सिटी एसपी के कार्यकाल में तदाशा मिश्रा ने बेहतर पुलिसिंग से अपनी पहचान बनाया था।

वह जैप वन व जैप टू में समादेष्टा के पद पर कार्यरत रहीं। बोकारो व गिरिडीह में एसपी रहीं, डीआइजी कार्मिक के पद को भी संभाला। बाद में आइजी मानवाधिकार, आइजी विशेष शाखा और जोनल आइजी बोकारो भी रहीं।

एडीजी जैप के बाद दो बार गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव का पद संभाल चुकी हैं। पुलिस मुख्यालय में उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी मिलीं।

उनका सबसे लंबा कार्यकाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में रहा। यहां वह विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहीं और पुलिस कल्याण से संबंधित फाइलों का बखूबी निपटारा किया।

अभी नहीं मिला था डीजी रैंक

तदाशा मिश्रा को अभी डीजी रैंक नहीं मिला था। राज्य सरकार ने वर्तमान में 1993 बैच तक के आइपीएस अधिकारियोें को ही डीजी रैंक आवंटित किया था। डीजी रैंक पद रिक्त रहने पर ही मिलता था। अनुराग गुप्ता डीजी रैंक में थे।