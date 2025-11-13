Jharkhand Crime: स्कूल कैंपस के बाहर झगड़ा कर रहे थे छात्र, मामला सुझाने पहुंचे शिक्षक को भी बनाया निशाना, हंगामा एवं पुलिस के पास पहुंचा केस
रांची के संत जान्स हाईस्कूल में छात्रों और शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना हुई। छात्रों के झगड़े की सूचना पर शिक्षकों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। अभिभावकों ने शिक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए स्कूल में हंगामा किया। घायल छात्रों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभिभावकों ने आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, रांची । शहर के संत जन्स हाईस्कूल के कैंपस के बाहर बुधवार को शिक्षकों और छात्रों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद स्कूल के आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन छात्र किसी बात को लेकर कैंपस के बाहर हो हंगामा और मारपीट कर रहे थे। इसकी सूचना शिक्षकों को मिलने के बाद वे छात्रों को समझाने मौके पर पहुंचे।
सभी छात्र मारपीट बंद करने के बजाए शिक्षकों से ही उलझ गए। वहीं, सूचना मिलने के बाद छात्रों के अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से शिकायत करने के बजाए शिक्षकों को ही भला बुरा कहने लगे। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।
अभिभावक परिसर में ही हो हंगामा करने लगे। कक्षा सातवीं और दसवीं के छात्रों के बीच किसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया। प्रिंसिपल डा. बिनोद टोप्पो ने बताया कि शिक्षकों ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत कराने का भरसक प्रयास किया।
लेकिन मामला शांत होने के बजाए उलझ गया और छात्रों ने शिक्षकों के साथ ही बहस करना शुरू कर दिया। इसी बीच छात्रों के बीच हुई मारपीट का मामला उनके अभिभावकों तक पहुंच गया। वे स्कूल पहुंचे ।
अभिभावकों का आरोप, कुछ शिक्षकों ने बच्चों के साथ की है मारपीट
अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल के कुछ शिक्षकों ने बच्चों के साथ मारपीट की है। घटना के बाद घायल छात्र अपने स्वजनों के साथ लोअर बाजार थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों की मानें तो हंगामे के दौरान आरोपी शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भी झड़प हुई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। हालांकि, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया।
घायल छात्रों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।