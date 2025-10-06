रांची में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, पिता ने युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप

रांची के जगरनाथपुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका स्वाति पांडेय रांची के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। पिता ने एक युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रा के मोबाइल फोन की डिटेल्स खंगाली जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

जागरण संवाददाता, तुपुदाना। जगरनाथपुर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास एक किराए के मकान में रहने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वाति पांडेय (उम्र लगभग 20 वर्ष), जो रांची के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, शनिवार शाम को ओवरिया रोड स्थित फ्लैट में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस को रात में घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद जगरनाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रविवार सुबह मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) की टीम को बुलाया गया और जांच शुरू की गई।

मृतका के पिता विशंभर पांडेय ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को एक युवक द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया गया। उन्होंने बताया कि स्वाति और उसकी एक सहपाठी छात्रा को शुक्रवार को हटिया स्थित एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया गया था, जहां शनिवार को यह घटना घटी।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद घरवालों को सौंप दिया। स्वाति मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के कोनार गांव की रहने वाली थी और रांची में पढ़ाई के लिए किराए के मकान में रह रही थी।

पढ़ाई में तेज थी छात्रा, प्रताड़ना के कारण दे दी जान छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफी तेज थी और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन एक युवक ने साजिश के तहत पहले उसे अपने जाल में फंसाया, फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के तहत छात्रा के मोबाइल फोन की डिटेल खंगाली जाएगी, ताकि आरोपित युवक के बारे में ठोस सुराग मिल सके। इस मामले में पिता ने आरोपित युवक आशीष राज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।