Jharkhand crime news: स्पेन की महिला से सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित याचिका निष्पादित,दुमका में हुई ती घटना

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:32 PM (IST)

    स्पेन की एक महिला से दुष्कर्म के मामले में दायर याचिका को अदालत ने निष्पादित कर दिया है। याचिका को अस्वीकार करने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। अधिकारियों ने पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने का फैसला किया है। यह मामला स्पेन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को उजागर करता है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

    स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ दुमका में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ दुमका में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई।

    अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर संतोष व्यक्त करते हुए मामले में सुनवाई बंद कर दी। अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है, इसलिए अब कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

    राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने अदालत को बताया कि इस प्रकरण में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 32 गवाहों में से 16 की गवाही पूरी हो चुकी है और आगे की सुनवाई जारी है।

    बता दें कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेनिश भाषा बोलने वाली एक ब्राजील निवासी महिला टूरिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता अपने पति के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और बंगाल होते हुए नेपाल जाने के क्रम में दुमका पहुंची थी।

    वे हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव में टेंट लगाकर रुके थे, तभी करीब आठ से 10 आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की एसआइटी ने तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार किया था, बाद में बाकी आरोपितों को भी पकड़ा गया।