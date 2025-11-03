Jharkhand crime news: स्पेन की महिला से सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित याचिका निष्पादित,दुमका में हुई ती घटना

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ दुमका में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर संतोष व्यक्त करते हुए मामले में सुनवाई बंद कर दी। अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है, इसलिए अब कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने अदालत को बताया कि इस प्रकरण में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 32 गवाहों में से 16 की गवाही पूरी हो चुकी है और आगे की सुनवाई जारी है।

बता दें कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेनिश भाषा बोलने वाली एक ब्राजील निवासी महिला टूरिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता अपने पति के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और बंगाल होते हुए नेपाल जाने के क्रम में दुमका पहुंची थी।