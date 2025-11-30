झारखंड में सामाजिक वानिकी योजनाओं के लिए बढ़ेगी राशि, रोजगार पर भी फोकस

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में चलने वाली सामाजिक वानिकी के लिए करीब 75 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। इसके तहत पार्कों में पौधरोपण भी किया जाएगा। पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए सामाजिक वानिकी से नगर निकाय भी काम करा सकेंगे।

इसके अलावा ग्रामीण, शहरी और फार्म क्षेत्र में बढ़ाई गई राशि से हरियाली बढ़ाने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ इसका दायरा बढ़ाने पर जोर दिया है। राज्य में आबादी वाले इलाकों में भी ग्रीन कवर (हरियाली) बढ़ा है।

इसके लिए सामाजिक वानिकी की भूमिका बताई जा रही है। इसकी सफलता को देखते हुए इस योजना के लिए राशि बढ़ाई जा रही है। सामाजिक वानिकी के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। स्थानीय निकायों के भी सामाजिक वानिकी के अभियान में सक्रिय तौर पर जोड़ा जाएगा। बंजर भूमि में पौधरोपण से रोजगार सृजन होगा सामाजिक वानिकी की योजनाओं से बंजर भूमि पर फलदार और दूसरे वृक्ष लगाए गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि मिट्टी के कटाव को रोकने में सामाजिक वानिकी उपयोगी साबित हुई है।