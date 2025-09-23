स्वच्छता को लेकर चलेगा श्रमदान अभियान, शिक्षक और बच्चे लेंगे शपथ
केंद्र के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर होगा। इस दौरान ही सभी सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर को सरकारी स्कूलों में एक दिन एक घंटे एक साथ श्रमदान अभियान चलाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। वहीं, 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ है।
इसका समापन दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर होगा। इस दौरान ही सभी सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर को सरकारी स्कूलों में ''एक दिन एक घंटे एक साथ'' श्रमदान अभियान चलाया जाएगा।
इसमें बच्चे एवं शिक्षक स्कूल परिसर की साफ-सफाई का काम करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इसे लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है।
साथ ही इसके क्रियान्वयन के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं। उन्होंने एक घंटे के इस अभियान में सभी शिक्षकों, स्कूल कर्मियों के साथ-साथ समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है।
साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा तथा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्कूलों में उन जगहों की पहचान की जाएगी, जहां गंदगी है तथा साफ-सफाई जरूरी है। बच्चे और शिक्षक स्वच्छता शपथ भी लेंगे।
स्कूलों में स्वच्छता को केंद्र बिंदु में रखते हुए कई प्रतियोगिताएं व कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें क्विज, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि हैं।
पौधरोपण और प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जाना है। केंद्र ने इस बार के स्वच्छता पखवाड़ा का थीम ''स्वच्छोत्सव'' रखा है।
राज्य परियोजना निदेशक ने इन सभी गतिविधियों को ''स्वच्छोत्सव'' टैगलाइन के साथ आयोजित करने, नियमित समीक्षा करने तथा विभाग को रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
