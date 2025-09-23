स्वच्छता को लेकर चलेगा श्रमदान अभियान, शिक्षक और बच्चे लेंगे शपथ

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। वहीं, 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ है।

इसका समापन दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर होगा। इस दौरान ही सभी सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर को सरकारी स्कूलों में ''एक दिन एक घंटे एक साथ'' श्रमदान अभियान चलाया जाएगा।

इसमें बच्चे एवं शिक्षक स्कूल परिसर की साफ-सफाई का काम करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इसे लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है।

साथ ही इसके क्रियान्वयन के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं। उन्होंने एक घंटे के इस अभियान में सभी शिक्षकों, स्कूल कर्मियों के साथ-साथ समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है।