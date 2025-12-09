Jharkhand पहली बार डिजिटल माध्यम से 11 दिसंबर से शुरू होगा शिशु पंजी का सर्वे

राज्य ब्यूरो, रांची । समग्र शिक्षा अभियान के अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए तीन से 18 वर्ष आयुवर्ग के आउट आफ़ स्कूल एवं ड्राप आउट बच्चों की पहचान के लिए शिशु पंजी का सर्वे कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सर्वे पहली बार डिजिटल होगा।

यह सर्वे 11 दिसंबर से अगले वर्ष 15 जनवरी तक होगा। सर्वे शुरू होने से पूर्व विद्यालय स्तर पर प्रथम चरण में हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा किया जाना है। दोनों गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा और जिलास्तरीय पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए मंगलवार को रांची के धुर्वा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस समीक्षा कार्यशाला में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिलास्तरीय एमआइएस टीम, आउट आफ़ स्कूल प्रभाग प्रभारी, एडीपीओ आदि सम्मिलित हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि पदाधिकारी हर हाल में 11 दिसंबर तक हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा कर लें।

11 दिसंबर को डहर पोर्टल के माध्यम से शिशु पंजी प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। शिशु पंजी सर्वे में प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का शामिल होना अनिवार्य है। शिशु पंजी सर्वे में किसी भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।