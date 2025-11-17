छात्राओं के शिक्षण संस्थानों के आसपास बढ़ेगी पुलिस निगरानी, आइजी ने आठ जिलों के एसपी को दिए सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची । रांची प्रक्षेत्र के आइजी मनोज कौशिक ने आठ जिलों के एसएसपी-एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे छात्राओं की सुरक्षा के लिए उनके शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ाएं। स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थानों के आसपास पीसीआर व पुलिस बल की तैनाती करें।

संबंधित जिले के एसपी उसकी निगरानी करें। आइजी ने सोमवार को इससे संबंधित निर्देश जारी किया। जिन जिलों को यह निर्देश दिया गया है, उनमें रांची, जमशेदपुर, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, चाईबासा व सरायकेला-खरसांवा जिला शामिल है। इन जिलों में महिला थाना प्रभारियों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी।

उन्हें शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्राओं को जागरूक करना होगा और आसपास के क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करना पड़ेगा। उन्होंने जारी निर्देश में कहा है कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थानों में पढ़ रही छात्राओं के साथ छेड़खानी आदि की घटनाएं घटती हैं। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मनचले मंडराते रहते हैं।

छात्राओं के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास गश्त बढ़ाने व अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है। इस नई पहल के तहत महिला थाना की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जिले के शिक्षण संस्थानों में जाकर महिला थाना प्रभारी को व्यक्तिगत तौर पर छात्राओं के साथ समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है।