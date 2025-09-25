बिल्डथान-2025: स्कूली बच्चे विकसित भारत को लेकर देंगे नया आइडिया, यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर केंद्र के दिशा-निर्देश के आलोक में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य ब्यूराे, रांची। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड के भी स्कूलों में विकसित भारत बिल्डथान-2025 का आयोजन किया जाएगा। नवाचार से संबंधित यह प्रतियोगिता सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में आयोजित की जाएगी।

उन्होंने गुरुवार को वर्चुअल बैठक कर भी इस आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बिल्डथान-2025 में कक्षा छह से 12वीं के विद्यार्थी भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य उन्हें इनोवेटिव सोच का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है।

साथ ही इसका उद्देश्य परियोजना आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को सीखना है। इसमें प्रत्येक टीम चार राष्ट्रीय विषयों में से किसी एक में सम्मिलित होगी, जिनमें वोकल फार लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत सम्मिलित हैं।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ 23 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया जा चुका है तथा इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए विद्यालय छह अक्टूबर तक अपना निबंधन करा सकते हैं।

12 अक्टूबर तक विद्यालय स्तर पर गतिविधियां होंगी, जिनमें मार्गदर्शन भी सम्मिलित हैं। 13 अक्टूबर को पूरे देश में लाइव बिल्डथान का आयोजन होगा।

निर्धारित पोर्टल पर होगी आइडिया की एंट्री

14 से 31 अक्टूबर तक आइडिया की एंट्री निर्धारित पोर्टल पर होगी तथा नवंबर माह में उनका मूल्यांकन होगा। दिसंबर में विजेता की घोषणा की जाएगी तथा कारपोरेट स्वीकृति दी जाएगी।

राज्य परियोजना निदेशक ने इसमें भाग लेनेवाले प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को मेंटर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रतिभागी वीडियो या प्रोटोटाइप के रूप में अपने आइडिया को अपलोड करेंगे।