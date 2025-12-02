Language
    बोकारो, चतरा, गिरिडीह में छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति; कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को फटकारा

    By Pradeep Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:07 AM (IST)

    कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को यथाशीघ्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के पहले छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी कार्रवाई करने का सख्त निदेश दिया।

    कल्याण मंत्री चमरा लिंडा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हाल में छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने में देर नहीं होनी चाहिए।

    बोकारो, चतरा, गिरिडीह जिला में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा एक से आठ और कक्षा नौ-10 तथा पोस्ट मैट्रिक में शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति पर चिंता जताई। उन्होंने बोकारो,चतरा, गिरिडीह जिला के जिला कल्याण पदाधिकारियों से शोकाज का आदेश दिया ।

    कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को यथाशीघ्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के पहले छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी कार्रवाई करने का सख्त निदेश दिया।

    साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को समय पर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर लंबित छात्रवृति के आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान करने का आदेश दिया।