Jharkhand News: एक था सरदार... Governor ने सशक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाकर पटेल के सपनों को साकार करने का आह्वान किया
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित पदयात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एकजुट किया और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई।
राज्य ब्यूरो, रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को राज भवन के मुख्य द्वार से ओटीसी ग्राउंड तक “सरदार @150 पदयात्रा” (यूनिटी मार्च- एक भारत, आत्मनिर्भर भारत) में सम्मिलित होकर प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी व आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री ‘लौहपुरुष’ भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित यह पदयात्रा राष्ट्रीय एकता और सेवा-भावना का प्रेरक प्रतीक है।
उन्होंने इस पदयात्रा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की 562 रियासतों का विलय कर जिस अखंड भारत की नींव रखी, वह उनकी अद्वितीय दूरदृष्टि, साहस और राष्ट्रनिष्ठा का उदाहरण है। उनका संदेश सदैव यही रहा है कि “एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।”
उन्होंने कहा कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्षगांठ को एक जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जाना अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि देशभर में आयोजित पदयात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध और क्विज़ प्रतियोगिताएं, “एक था सरदार” पॉडकास्ट तथा राष्ट्रीय रील प्रतियोगिता, ये सभी गतिविधियां युवाओं में राष्ट्रभावना को प्रबल करेंगी।
स्वदेशी अपनाने तथा नशामुक्ति के लिए दिलाई गई शपथ
राज्यपाल ने कहा कि NSS, NCC, Scouts & Guides, MY Bharat Volunteers तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के हजारों छात्र-छात्राओं की उत्साही भागीदारी यह दर्शाती है कि हमारा युवा वर्ग राष्ट्र-निर्माण के प्रति पूर्णतः समर्पित है। देश का भविष्य हमारे युवाओं की एकजुटता, संकल्प और चरित्र पर आधारित है तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी अहम भूमिका है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” जैसे उल्लेखनीय पहल की गई हैं। इस क्रम में राज भवन, झारखण्ड द्वारा भी सभी राज्यों के ‘स्थापना दिवस समारोह’ का आयोजन किया जाता है और उस राज्य के नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है।
राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों को हम केवल स्मरण ही न करें, बल्कि उन्हें अपने आचरण, कर्तव्यों और जीवन-मूल्यों में आत्मसात करें। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के सपनों के सशक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पदयात्रा से प्रेरित होकर हम सभी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के संकल्प को और अधिक दृढ़ करें। उक्त अवसर पर राज्यपाल ने उपस्थित सभी लोगों को स्वदेशी अपनाने तथा नशामुक्ति हेतु शपथ दिलाई।
