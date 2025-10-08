Language
    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 15 मुख्य महाप्रबंधकों को कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। यह पदोन्नति 7 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। सेल प्रबंधन ने संगठन के विकास में इन अधिकारियों के योगदान की सराहना की और उन्हें बधाई दी। पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जिससे सेल के विभिन्न संयंत्रों में उत्साह का माहौल है।

    स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बड़ा प्रमोशन, 15 अधिकारियों को कार्यकारी निदेशक पद पर पदोन्नति

    जागरण संवाददाता, रांची। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने शीर्ष अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पदोन्नति की घोषणा की है। मुख्य महाप्रबंधक पद पर कार्यरत 15 अधिकारियों को कार्यकारी निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। 

    यह आदेश 7 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। सेल प्रबंधन ने सभी नव-प्रमोटेड अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि संगठन के विकास, उत्पादन और संचालन में इन अधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा है। पदोन्नति की यह सूची सेल मुख्यालय से जारी की गई है।

    पदोन्नत अधिकारियों की सूची एवं नई जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं —

    • अनिल कुमार अरोड़ा — सीजीएम (बिक्री), बनाए गए ईडी (मार्केटिंग सेवाएँ)
    • अनूप कुमार दत्ता — सीजीएम प्रभारी (एसपी), बीएसपी; बनाए गए ईडी (संचालन), बीएसएल
    • अरुण कुमार — सीजीएम (रॉघाट), सीजीओएम, सीएमएलओ; बनाए गए ईडी (रॉघाट), सीजीओएम, सीएमएलओ
    • बी. बी. करुणामय — सीजीएम प्रभारी (एम एंड एचएस), बीएसएल; बनाए गए ईडी (एम एंड एचएस), बीएसएल
    • दीपक जैन — सीजीएम (डीटी), एसडीटीडी; बनाए गए ईडी (डीटी), एसडीटीडी
    • कमल भास्कर — सीजीएम (खान-जीओएम), जेजीओएम, सीएमएलओ; बनाए गए ईडी (खान), सीजीओएम, सीएमएलओ
    • पी. के. बैसाखिया — सीजीएम (सेवाएँ), बीएसएल; बनाए गए ईडी (संचालन), सीओ
    • प्रवीण कुमार — सीजीएम प्रभारी (परियोजनाएँ), आईएसपी; बनाए गए ईडी (परियोजनाएँ), आईएसपी
    • आर. के. बिसारे — सीजीएम (न्यू प्लेट मिल), आरएसपी; बनाए गए ईडी, एसएसपी
    • राज कुमार सिन्हा — सीजीएम (एफ एंड ए), एल एंड आई, सीएमएलओ; बनाए गए ईडी (एफ एंड ए), आईएसपी
    • राजीव पांडे — सीजीएम (विद्युत सुविधाएँ), बीएसपी; बनाए गए ईडी (एचआर), सीओ
    • संजय धर — सीजीएम (एचआर एलएंडडी), एमटीआई; बनाए गए ईडी (एचआर-एलएंडडी), एमटीआई
    • सौम्या टोकदार — सीजीएम (ब्लास्ट फर्नेस), आईएसपी; बनाए गए ईडी (वर्क्स), आईएसपी
    • विनीत रावल — सीजीएम (मैकेनिकल), आईएसपी; बनाए गए ईडी (कोलियरीज एवं सीसीएसओ), सीओ
    • विपिन कुमार सिंह — सीजीएम (एचएसएम), बीएसएल; बनाए गए ईडी (वर्क्स), बीएसएल

    पदोन्नति की घोषणा के बाद सेल के विभिन्न संयंत्रों एवं इकाइयों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है। सेल प्रबंधन ने कहा कि यह उपलब्धि अधिकारियों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण का परिणाम है।