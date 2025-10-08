स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बड़ा प्रमोशन, 15 अधिकारियों को कार्यकारी निदेशक पद पर पदोन्नति

जागरण संवाददाता, रांची। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने शीर्ष अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पदोन्नति की घोषणा की है। मुख्य महाप्रबंधक पद पर कार्यरत 15 अधिकारियों को कार्यकारी निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है।

यह आदेश 7 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। सेल प्रबंधन ने सभी नव-प्रमोटेड अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि संगठन के विकास, उत्पादन और संचालन में इन अधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा है। पदोन्नति की यह सूची सेल मुख्यालय से जारी की गई है।