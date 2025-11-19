Language
    हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अगले वित्तीय वर्ष से सहिया को मिलेगी 5500 रुपये प्रोत्साहन राशि

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:58 PM (IST)

    अगले वित्तीय वर्ष से सहिया कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5500 रुपये मिलेंगे। इस घोषणा से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उम्मीद है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। यह कदम सहिया कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगा।

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत सहिया को अप्रैल 2026 से प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त साढ़े पांच हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इनके अलावा लाभुकों को विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के बदले में निर्धारित राशि भी मिलेगी।

    वर्तमान में सहिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान से दो हजार रुपये के अलावा झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। इस प्रकार अभी चार हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि सहिया को मिलती है।

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत मिलने वाली राशि में डेढ़ हजार रुपये की वृद्धि होगी, जिसके तहत अब इस मद से साढ़े तीन हजार रुपये मिलेंगे। इनमें केंद्रांश व राज्यांश की राशि अलग-अलग सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली अतिरिक्त दो हजार रुपये की राशि जोड़ने पर मिलनेवाली कुल राशि साढ़े पांच हजार रुपये हो जाएगी।

    इधर, स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत सहिया, सहिया साथी तथा प्रखंड प्रशिक्षक दल को राज्य बजट से मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मद में 108 करोड़ 34 लाख 65 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए है।

    राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि सहिया बहनें राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। राज्य सरकार उनकी जवाबदेही और कार्यों को देखते हुए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्हें मजबूत, सक्षम और संसाधनयुक्त बनाना मेरा दायित्व है, ताकि वे और अधिक प्रभावी ढंग से जनता की सेवा कर सकें। उन्होंने सहिया से हर मरीज के बेहतर और समय पर इलाज में सक्रिय सहयोग करने की अपील भी की।

    वर्तमान में सहिया को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

    श्रेणी / पद संख्या राशि
    राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान (NHM) के तहत झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी के तहत
    सहिया
    (ग्रामीण : 39,964, शहरी : 3,000)    		 कुल ≈ 42,964 2000 रुपये प्रति माह 2000 रुपये प्रति माह
    सहिया साथी
    (ग्रामीण : 2,295, शहरी : 125)    		 कुल ≈ 2,420 375 रुपये प्रति दिन
    (माह में अधिकतम 24 दिन)    		 50 रुपये प्रति दिन
    प्रखंड प्रशिक्षक दल 699 650 रुपये प्रति दिन
    (अधिकतम 24 दिन)    		 80 रुपये प्रति दिन