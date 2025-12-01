साहिबगंज अवैध खनन मामला: ईडी ने डीएमओ सहित 11 को भेजा समन
साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी ने डीएमओ समेत 11 लोगों को समन भेजा है। बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी के पत्थर कारोबारी शामिल हैं। अवैध खनन के सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जिसमें पद का दुरुपयोग कर अवैध खनन हुआ। नौका सेवाओं में भी धोखाधड़ी हुई। दाहू यादव की कंपनी का इस्तेमाल अवैध धन को सफेद करने में हुआ।
राज्य ब्यूरो, रांची। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने साहिबगंज के डीएमओ सहित 11 लोगों को समन किया है।
जिन्हें समन किया गया है, उनमें बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी व बड़हरवा इलाके के पत्थर कारोबारी शामिल हैं। इन्हें ईडी ने पिछले हफ्ते ही समन किया है और उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित कार्यालय में बुलाया है। अवैध पत्थर खनन, परिवहन मामले में ईडी ने 30 जून तक पांच पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।
इस मामले की जांच अभी जारी है। ईडी ने जांच के दौरान अवैध पत्थर खनन के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया। पद व पावर के बल पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन व परिवहन हुआ। साहिबगंज-मनिहारी नौका सेवाओं के लिए 8.52 करोड़ रुपये के टेंडर में भी धोखाधड़ी हुई।
बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव अवैध नौका सेवाओं का संचालन का आरोपित मिला, जो अब तक फरार है और ईडी का वांटेड है। उसकी कंपनी, मेसर्स रायदव ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल अवैध धन को सफेद करने के लिए किया गया था।
ईडी ने जांच के दौरान दाहू यादव से जुड़े खातों में 63.39 लाख रुपये फ्रीज कराया था। ईडी अबतक अवैध खनन मामले में 3.49 करोड़ रुपये की नकदी, एक जहाज (एम.वी. इंफ्रालिंक-III), पांच औद्योगिक स्टोन क्रशर, दो टिपर ट्रक जब्त करने के साथ इनके कई बैंक एकाउंट में 2.47 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज करवा चुकी है।
