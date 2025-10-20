जबलपुर में होगी RSS के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, मोहन भागवत करेंगे संबोधित

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 30 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित कचनार क्लब एंड रिसोर्ट विजय नगर में होगी।

तीन दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी छह सह सरकार्यवाह, सभी अखिल भारतीय अधिकारी, सभी क्षेत्र संघचालक, कार्यवाह व प्रचारक एवं सभी प्रांत संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक एवं उनके सहयोगी भाग लेंगे।

इसके साथ ही समविचारी संगठनों के अखिल भारतीय अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में देश की वर्तमान परिस्थिति, सरसंघचालक मोहन भागवत के विजयादशमी उत्सव के अवसर पर दिए गए संबोधन, संघ शताब्दी समारोह के अवसर पर पूरे देश में हुए आयोजन, अक्टूबर 2026 तक चलने वाले कार्यक्रम व पंच परिवर्तन आदि विषयों पर चर्चा होगी।