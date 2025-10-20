जबलपुर में होगी RSS के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, मोहन भागवत करेंगे संबोधित
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 30 अक्टूबर से जबलपुर में होगी। तीन दिवसीय बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में देश की वर्तमान स्थिति, विजयादशमी संबोधन, शताब्दी समारोह के आयोजन और पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। झारखंड से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 30 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित कचनार क्लब एंड रिसोर्ट विजय नगर में होगी।
तीन दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी छह सह सरकार्यवाह, सभी अखिल भारतीय अधिकारी, सभी क्षेत्र संघचालक, कार्यवाह व प्रचारक एवं सभी प्रांत संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक एवं उनके सहयोगी भाग लेंगे।
इसके साथ ही समविचारी संगठनों के अखिल भारतीय अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में देश की वर्तमान परिस्थिति, सरसंघचालक मोहन भागवत के विजयादशमी उत्सव के अवसर पर दिए गए संबोधन, संघ शताब्दी समारोह के अवसर पर पूरे देश में हुए आयोजन, अक्टूबर 2026 तक चलने वाले कार्यक्रम व पंच परिवर्तन आदि विषयों पर चर्चा होगी।
आरएसएस के 101वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद संघ की पहली अखिल भारतीय बैठक होगी। बैठक की योजना को लेकर छोटी टोली की बैठक 26 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी।
उसके बाद 28 अक्टूबर की बैठक में सभी अखिल भारतीय अधिकारी एवं क्षेत्र कार्यवाह व क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे। वहीं, 29 अक्टूबर की बैठक में प्रांत कार्यवाह एवं प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक प्रमुख आदि शामिल होंगे।
मुख्य बैठक 30 व 31 अक्टूबर एवं एक नवंबर को होगी। बैठक में झारखंड से भी प्रांत संघचालक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक एवं उनके सहयोगी शामिल होंगे।
