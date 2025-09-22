RSS मना रहा शताब्दी उत्सव, झारखंड में 2,111 स्थानों पर होंगे कार्यक्रम, सरसंघचालक मोहन भागवत विजयादशमी के दिन नागपुर में करेंगे संबोधित
RSS ने झारखंड सहित देश के सभी मंडलों व बस्तियों में शताब्दी समारोह उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। यह समारोह पूरे नवरात्र एवं इसके दो-तीन दिन बाद तक संघ के स्वयंसेवक मनाएंगे। नवरात्र के पहले दिन सोमवार से उत्सव मनना शुरू हो गया। पूरे देश में जहां 90 हजार स्थानों पर वहीं झारखंड में 2111 और रांची महानगर में 159 स्थानों पर उत्सव मनेगा।
संजय कुमार, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष विजयादशमी के दिन पूरे हो रहे हैं। संघ ने झारखंड सहित देश के सभी मंडलों व बस्तियों में शताब्दी समारोह उत्सव मनाने का निर्णय लिया है।
यह समारोह पूरे नवरात्र एवं इसके दो-तीन दिन बाद तक संघ के स्वयंसेवक स्थानीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे। नवरात्र के पहले दिन सोमवार से उत्सव मनना शुरू हो गया।
पूरे देश में जहां 90 हजार स्थानों पर वहीं झारखंड में 2,111 और रांची महानगर में 159 स्थानों पर उत्सव मनेगा। सोमवार को झारखंड में कई स्थानों पर समारोह का आयोजन किया गया।
सरसंघचालक मोहन भागवत विजयादशमी के दिन नागपुर में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे।
इस उत्सव में भाग लेने वाले अधिकतर स्वयंसेवकों ने गणवेश बनवा लिए हैं। उत्साह ऐसा है कि अभी भी आरएसएस के प्रांत कार्यालय से प्रत्येक दिन सैकड़ों स्वयंसेवक गणवेश ले जा रहे हैं।
सभी स्थानों पर पथसंचलन निकालने की तैयारी की गई है। समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।
संघ के सभी समवैचारिक संगठनों की ओर से भी तैयारी की जा रही है। इस बार कार्यक्रम में नए के साथ-साथ पुराने स्वयंसेवक भी पूर्ण गणवेश में दिखेंगे।
रांची महानगर में 23 सितंबर से लेकर दो अक्टूबर तक आयोजन
रांची महानगर में 23 सितंबर से लेकर दो अक्टूबर तक 159 बस्तियों में शताब्दी समारोह उत्सव मनाया जाएगा। तैयारी पूरी कर ली गई है।
आरएसएस ने कार्य की दृष्टि से 10,000 की जनसंख्या पर एक बस्ती का गठन किया है। स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए एक दिन में कई स्थानों पर कार्यक्रम होंगे।
25 सितंबर को आरएसएस के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार रांची में रहेंगे। उस दिन सुबह सात बजे गांधी नगर के कुरहुट्ट बस्ती, शाम चार बजे से शिवाजी नगर के हनुमान नगर बस्ती एवं सात बजे से विवेकानंद नगर के अशोक नगर बस्ती में आयोजित समारोह में शामिल होंगे।
तीनों स्थानों पर उनका बौद्धिक होगा। दो अक्टूबर विजयादशमी के दिन भी महानगर में कई स्थानों पर कार्यक्रम होंगे।
पूर्व संध्या पर निकाला घोष पथसंचलन
आरएसएस के शताब्दी समारोह उत्सव की पूर्व संध्या पर रविवार की शाम रांची महानगर के घोषवादकों ने पथसंचलन निकाला। जयपाल सिंह मैदान से निकलकर चडड़ी तालाब होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक, शहीद चौक होते हुए जयपाल सिंह मैदान में समाप्त हो गया।
इसमें 100 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हुए। रांची महानगर कार्यवाह दीपक पांडेय ने कहा कि जहां भी आयोजन हो, उसमें आप जरूर शामिल हों। रांची में 60 स्थानों पर पथसंचलन भी निकाला जाएगा।
