रांची में छत पर लहलहा रही हरी सब्जियां, मिनी फार्म देखने पहुंच रहे लोग

सत्यप्रकाश रवानी, रमना (गढ़वा)। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भले बढ़ रही हो, लेकिन रमना के एक युवा व्यापारी पंकज कुमार ने इसे अपने जीवन में उतारकर उदाहरण पेश किया है। सीमित जमीन के बीच पंकज ने अपने लगभग 1300 स्क्वायर फीट के मकान की छत के आधे हिस्से को सब्जी और आयुर्वेदिक पौधों की खेती के रूप में विकसित कर दिया है। पंकज के इस प्रयास की चर्चा क्षेत्र में हो रही है और लोग उनकी छत पर बने ‘मिनी फार्म’ को देखने पहुंच रहे हैं।

पंकज बताते हैं कि पेड़-पौधों के प्रति लगाव बचपन से रहा है। रमना बाजार क्षेत्र में जगह की कमी के कारण खुले में पौधे लगाने का अवसर नहीं मिलता था। तब उन्होंने अपनी तीन मंजिले मकान की छत को ही खेत का रूप देने का निर्णय लिया।