सौम्या ट्रेडर्स में डकैती की कोशिश नाकाम, एक डकैत ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा

संवाद सूत्र, पाटन (पलामू)। पाटन थाना क्षेत्र के सखुई गांव स्थित सौम्या ट्रेडर्स में रविवार शाम करीब आठ बजे डकैती की एक बड़ी वारदात को ग्रामीणों ने विफल कर दिया। दुकान बंद होने का फायदा उठाते हुए तीन डकैत पिछला ताला तोड़कर दुकान से सटे घर में घुस गए। घर में मौजूद परिवार को हथियार के बल पर किचन में बंधक बना लिया और दुकान में डकैती की कोशिश शुरू कर दी।

ग्रामीणों की बहादुरी से बची बड़ी वारदात डकैतों द्वारा हंगामा मचाने के दौरान दुकान मालिक धीरेंद्र प्रसाद उर्फ दिना से जबरन गोदरेज अलमारी की चाबी मांगी गई। मना करने पर डकैतों ने उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद धीरेंद्र ने जोर-जोर से शोर मचाया, जिसके बाद गांव के लोग मौके पर जुटने लगे। गांव वालों को आता देख तीन में से दो डकैत लगभग 150 गज दूर खड़ी कार में बैठकर फरार हो गए, जबकि एक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सूचना दी।

गिरफ्तार डकैत के पास से हथियार बरामद मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए डकैत की पहचान वाराणसी कोतवाली (यूपी) निवासी के रूप में की। तलाशी में उसके पास से दो देसी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए।