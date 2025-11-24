पलामू सड़क हादसे में युवक की मौत पर उग्र हुए लोग, शव रखकर सड़क किया जाम
विश्रामपुर में सड़क दुर्घटना में कन्हाई राम की मौत के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे और नौकरी की मांग करते हुए मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। राजद विधायक और प्रखंड विकास पदाधिकारी के आश्वासन के बाद जाम खुला, जिससे बाधित यातायात बहाल हुआ। पुलिस और स्थानीय लोग स्थिति को सामान्य करने में जुटे रहे।
संवाद सूत्र, विश्रामपुर (पलामू)। सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय कन्हाई राम की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह विश्रामपुर बी मोड़ मुख्य पथ पर शव रखकर जाम कर दिया।
जाम सुबह 7:00 बजे से शुरू होकर 10:15 बजे तक चला। जामकर्ताओं की मुख्य मांग थी कि मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए। जाम के कारण कई घंटे तक यातायात बाधित रहा।
स्थिति ऐसी थी कि स्कूली बच्चे पैदल ही अपने स्कूल जाने को मजबूर हुए। वहीं, कई जरूरी सेवा वाहनों को भी रोक दिया गया। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूचना पाकर स्थानीय राजद विधायक नरेश सिंह और विश्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम को समाप्त कराया गया।
घटनास्थल पर रेहला थाना प्रभारी गुलशन बिरुआ व विश्रामपुर थाने की पुलिस टीम मौजूद रही। मौके पर संजय बैठा, गोपाल राम, सिराजुद्दीन अंसारी, विकास यादव, सत्येंद्र यादव, मुन्ना यादव, ऋषि पांडे, प्रमोद पांडे समेत कई लोग मौजूद थे।
