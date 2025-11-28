जालसाजी के आरोपित कंपनी कमांडर को बर्खास्तगी से बचाने के एवज में मांगी रिश्वत, चार कर्मी निलंबित

राज्य ब्यूरो,रांची । जालसाजी के आरोपित बर्खास्त कंपनी कमांडर कैलाश यादव को कार्रवाई से बचाने के एवज में रिश्वत मांगने वाले गृह रक्षा वाहिनी के चारों कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वालों में गृह रक्षा वाहिनी के स्थापना शाखा के प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार, डीआइजी के गोपनीय शाखा के रीडर सूरज प्रकाश सिंह, डीजी के रीडर दीपक पुंज व निरीक्षक संजय सिंह शामिल हैं। गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

गृह रक्षा वाहिनी के कंपनी कमांडर कैलाश यादव पर गृह रक्षकों को फर्जी तरीके से, फर्जी कागजात पर नामांकित करने के आरोपों की पुष्टि के बाद गत वर्ष 21 सितंबर 2024 को रांची के धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच में बाद कंपनी कमांडर कैलाश यादव को बर्खास्त कर दिया गया था।

कंपनी कमांडर कैलाश यादव ने बर्खास्तगी के बाद एसीबी में यह लिखित शिकायत की थी कि 26 नवंबर को आरोपितों ने कार्रवाई से बचाने व मामले को रफा-दफा कराने के एवज में आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसमें तीन लाख रुपये डीआइजी व पांच लाख रुपये डीजी के नाम पर मांगे जाने का आरोप लगाया गया था।

यह भी शिकायत थी कि रिश्वत नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई होगी। इन आरोपों के बाद गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय ने सभी आरोपितों को शो-काज किया और उनका जवाब मांगा। आरोपितों ने शो-काज के जवाब से विभाग को संतुष्ट नहीं किया। इसके बाद विभाग ने चारों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन आदेश में गृह रक्षा वाहिनी ने लिखा है कि आरोपितों का यह कृत्य अनुशासनहीनता, स्वैच्छाचारिता, मनमानेपन, भ्रष्ट आचरण व अयोग्य पदाधिकारी का परिचायक है। गृह रक्षा वाहिनी के डीजी एमएस भाटिया ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित का गठन किया है।

जांच कमेटी में तीन जिले बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम के जिला समादेष्टा को रखा गया है। ये कमेटी जांच करेगी और 15 दिन में गृह रक्षा वाहिनी के डीजी को अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद इन निलंबित चारों आरोपितों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई होगी।

किस्तों में आनलाइन भुगतान भी लिया, जांच में हुई पुष्टि रिश्वत के आरोपों की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि चारों ही आरोपित कर्मियों ने बर्खास्त कंपनी कमांडर कैलाश यादव से किस्तों में आनलाइन भुगतान भी लिया। इन आरोपितों ने अपने व अपनी पत्नियों के फोन पे पर रिश्वत लिया था।