राज्य ब्यूरो, रांची। रांची स्थित रिम्स की जमीन के घोटाला मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने तत्कालीन एलआरडीसी सहित छह अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इन अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने, निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।

इन्हें बुधवार को एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एसीबी इन अधिकारियों को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ करेगी, ताकि इस कड़ी के अन्य आरोपितों की जानकारी जुटाई जा सके।

अवैध कब्जा कर बनाया गया था अपार्टमेंट

पूरा मामला रिम्स की कुल 9.65 एकड़ जमीन का है। इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।

आरोप है कि जमीन दलाल, बिल्डर और अधिकारियों के संगठित गिरोह ने मिलकर इस करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण कर दिया था, जिसे बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया था और रिम्स को जमीन वापस कराई गई थी।

इस मामले में एसीबी ने पूर्व में भी बिल्डर सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनकी हुई है गिरफ्तारी मनोज कुमार : तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, रांची।

अविनाश कुमार : तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

वैभव मणि त्रिपाठी : तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

राहुल कुमार चौबे : तत्कालीन जिला अवर निबंधक रांची।

शैलेश कुमार : तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं अंचल, रांची।

राजेश कुमार : तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, रांची। ये हैं पूर्व में गिरफ्तार पांच आरोपित, जिनपर एसीबी दाखिल कर चुकी है चार्जशीट पूर्व में गिरफ्तार लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक बिल्डर शुभम साबू, रांची के सदर थाना क्षेत्र के दीपाटोली बांधगाड़ी निवासी दो सगे भाई राजकिशोर बड़ाईक व कार्तिक बड़ाईक, कोकर के आदर्श नगर में पावर सब स्टेशन के समीप रहने वाले राजेश कुमार झा तथा खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर निवासी चैतन कुमार शामिल हैं।