संवाद सहयोगी, मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा)। झारखंड के जामताड़ा जिले में एसपी ने पुलिस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं। नारायणपुर थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक का तबादला किया गया है।

नारायणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को नई कमान मिली है। नारायणपुर थाना प्रभारी के रूप में राजीव रंजन ने योगदान दिया है, जबकि पुलिस निरीक्षक कार्यालय में रघुनाथ किस्कू ने पदभार संभाल लिया है।

दोनों अधिकारियों के योगदान के बाद क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की नई कार्यशैली को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हैं। नारायणपुर के पूर्व थाना प्रभारी मुराद हसन और पूर्व पुलिस निरीक्षक रविंद्र नाथ यादव का स्थानांतरण पुलिस केंद्र, जामताड़ा कर दिया गया है। इनके स्थान पर राजीव रंजन और रघुनाथ किस्कू को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।