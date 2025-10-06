कैलाशपति मिश्र की 102वीं जयंती पर युवा ब्रह्मर्षि समाज ने दी श्रद्धांजलि, वित्त मंत्री से हटने के बाद खाते में थे 1300 रुपये

जनसंघ के संस्थापक कैलाशपति मिश्र जो 1955 में बिहार में पार्टी की स्थापना के लिए भेजे गए थे एक समर्पित प्रचारक थे। 1977 में जनता पार्टी सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति शासन लगने पर उनके खाते में केवल 1300 रुपये थे। मंत्री रहते हुए भी वे कार्यकर्ताओं के घर भोजन करते थे। उनकी 102वीं जयंती पर युवा ब्रह्मर्षि समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

संजय कुमार, जागरण, रांची। जनसंघ के संस्थापक और गुजरात के पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र एक समर्पित प्रचारक रहे। 1952 में जनसंघ की स्थापना के समय आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर की प्रेरणा से उन्हें बिहार में पार्टी की स्थापना के लिए 1955 में जनसंघ में भेजा गया।

वे हमेशा प्रचारक के रूप में कार्यरत रहे। 1977 में जब बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब वे वित्त मंत्री बने। 1980 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जब वे अपने पद से हटे, तो उनके खाते में केवल 1300 रुपये थे।

यह जानकारी उनके आप्त सचिव अयोध्या नाथ मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति शासन की सूचना मिलते ही कैलाशपति मिश्र तुरंत कार्यालय से निकल गए और सभी फाइलें मंत्रालय में भेजकर मेरे स्कूटर से जनसंघ कार्यालय पहुंचे। मंत्री रहते हुए भी वे हमेशा कार्यकर्ताओं के घर भोजन करते थे और सरकारी गाड़ी से ज्यादा कुछ नहीं रखा। पटना महानगर के प्रचारक रहे और वर्तमान में एचईसी से सेवानिवृत्त विजय केसरी ने कहा कि कैलाशपति मिश्र पान खाते थे।

एक बार पटना संघ कार्यालय में पूछने पर उन्होंने कहा कि राजनीति में बोलना कम और सुनना ज्यादा पड़ता है, इसलिए वे पान खाते थे ताकि बोलना कम पड़े। वे किसी भी जाति के प्रति पक्षपात नहीं करते थे। कैलाशपति मिश्र की 102वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके योगदान को सराहा गया।