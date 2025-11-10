Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रांची की पूर्व मेयर को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड महिला विंग की संभालेंगी कमान

    By Ashish Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके नेतृत्व में महिला कांग्रेस के और मजबूत होने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी रमा खलखो। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमा खलखो को बधाई दी है।

    प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनने के बाद नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया
    गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा आदि नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक सशक्त, जुझारू और जमीन से जुड़ी नेत्री को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रमा खलखो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रमा खलखो के नेतृत्व में झारखंड महिला कांग्रेस और भी अधिक मजबूती के साथ कार्य करेगी तथा प्रदेश की महिलाओं की आवाज बुलंद कर संगठन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया विस्तार देगी।

    रमा खलखो का नेतृत्व महिलाओं के संघर्ष, स्वाभिमान और अधिकारों की मजबूत आवाज बनेगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के साथ-साथ भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस अब और भी प्रखरता से सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

    प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं महिला कांग्रेस की टीम ने रमा खलखो को बधाई देते हुए पूर्ण समर्थन व सहयोग का विश्वास व्यक्त किया है।

    बधाई देने वाले में रविंद्र सिंह, राकेश सिन्हा, सतीश पाल मुंजनी, अमूल्य नीरज खलखो, सोनाल शांति, डॉ. राकेश किरण महतो, कुमार राजा, गजेंद्र सिंह, अभिलाष साहू, राजन वर्मा, विनय सिन्हा दीपू, कमल ठाकुर आदि प्रमुख हैं।