रांची की पूर्व मेयर को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड महिला विंग की संभालेंगी कमान

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमा खलखो को बधाई दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनने के बाद नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया

गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा आदि नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक सशक्त, जुझारू और जमीन से जुड़ी नेत्री को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रमा खलखो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रमा खलखो के नेतृत्व में झारखंड महिला कांग्रेस और भी अधिक मजबूती के साथ कार्य करेगी तथा प्रदेश की महिलाओं की आवाज बुलंद कर संगठन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया विस्तार देगी।

रमा खलखो का नेतृत्व महिलाओं के संघर्ष, स्वाभिमान और अधिकारों की मजबूत आवाज बनेगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के साथ-साथ भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस अब और भी प्रखरता से सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।