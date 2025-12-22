'देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनेगा रांची', रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने बताया प्लान

Language
    By Kumar Gaurav Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:44 AM (IST)

    रांची देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनने की राह पर है। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने इस योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शहर को स्वस्थ बनाना ...और पढ़ें

    कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते संजय सेठ। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रांची। शहर के रांची क्लब में आयोजित तीन दिवसीय रोटरी डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंस समागम का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रेसिडेंट इलेक्ट ललित त्रिपाठी ने की।

    उन्होंने अपने संबोधन में दूसरे दिन के सत्र की समीक्षा करते हुए रोटरी द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रगति और भावी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोटरी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

    अंतिम दिन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची को देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।

    इसी अभियान के तहत फैटी लिवर की जांच और जागरूकता के लिए छह करोड़ रुपये की लागत से चार अत्याधुनिक मोबाइल वैन रोटरी को शीघ्र देंगे। ये वैन रांची शहर के विभिन्न इलाकों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी।

    उन्होंने कहा कि बीमारी से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी समय पर पहचान। यह अभियान केवल इलाज का नहीं बल्कि जन-जागरूकता का अभियान है, जिसमें रोटरी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संजय सेठ ने रोटरी के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाजसेवा के क्षेत्र में रोटरी का सफरनामा प्रेरणादायी और अनुकरणीय रहा है।

    शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में रोटरी ने जो कार्य किए हैं, वे समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि रोटरी केवल सेवा नहीं करती बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रखती है।

    महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए संजय सेठ ने बताया कि रोटरी के माध्यम से तीन करोड़ रुपये की सिलाई मशीनें अगले माह महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाएंगी। इससे हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

    उन्होंने कहा कि जब महिलाएं मजबूत होती हैं, तो परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। सत्र के तीसरे दिन काउंसिल आफ लेजिस्लेशन के चुनाव में सत्र 2026-29 पीडीजी जोगेश गंभीर एवं सत्र 2028-29 के गवर्नर डॉ. अजय कुमार इलेक्ट हुए।

    चुनाव प्रक्रिया इलेक्शन आब्जर्वर पीडीजी दीपक कुमार, चेयरमैन पीडीजी राकेश प्रसाद, पीडीजी शिवप्रकाश बागड़िया, बैलेटिंग कमेटी चेयरमैन पीडीजी डॉ. बिंदु सिंह की देखरेख में हुआ।

    चुनावी प्रक्रिया का संचालन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नम्रता की देखरेख में हुआ। कार्यक्रम का संचालन शाहिद पाल एवं अजय छाबड़ा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोटरी सदस्य, पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।