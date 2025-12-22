'देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनेगा रांची', रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने बताया प्लान

जागरण संवाददाता, रांची। शहर के रांची क्लब में आयोजित तीन दिवसीय रोटरी डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंस समागम का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रेसिडेंट इलेक्ट ललित त्रिपाठी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में दूसरे दिन के सत्र की समीक्षा करते हुए रोटरी द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रगति और भावी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोटरी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंतिम दिन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची को देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। इसी अभियान के तहत फैटी लिवर की जांच और जागरूकता के लिए छह करोड़ रुपये की लागत से चार अत्याधुनिक मोबाइल वैन रोटरी को शीघ्र देंगे। ये वैन रांची शहर के विभिन्न इलाकों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी।

उन्होंने कहा कि बीमारी से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी समय पर पहचान। यह अभियान केवल इलाज का नहीं बल्कि जन-जागरूकता का अभियान है, जिसमें रोटरी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संजय सेठ ने रोटरी के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाजसेवा के क्षेत्र में रोटरी का सफरनामा प्रेरणादायी और अनुकरणीय रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में रोटरी ने जो कार्य किए हैं, वे समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि रोटरी केवल सेवा नहीं करती बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रखती है।

महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए संजय सेठ ने बताया कि रोटरी के माध्यम से तीन करोड़ रुपये की सिलाई मशीनें अगले माह महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाएंगी। इससे हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

उन्होंने कहा कि जब महिलाएं मजबूत होती हैं, तो परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं। सत्र के तीसरे दिन काउंसिल आफ लेजिस्लेशन के चुनाव में सत्र 2026-29 पीडीजी जोगेश गंभीर एवं सत्र 2028-29 के गवर्नर डॉ. अजय कुमार इलेक्ट हुए।