    Jharkhand Weather: कांपने के लिए हो जाएं तैयार! अगले पांच दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, IMD ने बताया

    By Kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:21 AM (IST)

    Jharkhand Weather Today: रांची समेत पूरे राज्य में ठंड से राहत मिल रही है, लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। Aaj Ka Mausam: राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इन दिनों ठंड से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। लोग खिली धूप का आनंद ले रहे हैं और नववर्ष में गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाने की तैयारी में भी जुटे हैं।

    अहले सुबह और देर रात ही कनकनी का असर देखने को मिल रहा है जबकि धूप खिलते ही लोग इसका सेवन करने को घर की छत पर या फिर पार्क का रूख करने लगे हैं।

    राजधानी में भी पिछले 24 घंटे के दौरान एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण ठंड से कुछ राहत मिल रही है।

    पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस गुमला का रहा। वहीं, राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम 24.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    वहीं, दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि एकाध दिन ही ठंड से राहत मिलेगी, अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले चार दिनों तक यानी 2, 3, 4, और 5 दिसंबर के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। जिसके बाद ठंड का असर बढ़ेगा और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली पछुआ हवा के कारण कनकनी भी बढ़ जाएगी।

    इसलिए अपनी सेहत को लेकर सचेत रहें। राजधानी रांची में भी 6 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

