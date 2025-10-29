Language
    Ranchi Weather Alert: रांची में ‘मोंथा’ का असर, 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट

    By Shakti Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    रांची में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने और किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। चक्रवात के कारण राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना है।

    रांची में ‘मोथा’ का असर, 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान ‘मोथा’ के प्रभाव से रांची जिला अगले तीन दिनों तक तेज हवाओं और भारी वर्षा की चपेट में रहेगा।

    मौसम विभाग, रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच जिले में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

    वहीं, जिला प्रशासन ने इसको लेकर लोगों से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने बताया है कि 28 अक्टूबर को रांची जिले में कहीं-कहीं गर्जन-तड़ित, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना है।

    29 अक्टूबर को जिले में कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान गर्जन-तड़ित के साथ तेज हवाओं के झोंके जारी रहेंगे। 30 अक्टूबर को भी मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिले में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहेगी।

    31 अक्टूबर से मौसम में सुधार

    31 अक्टूबर को मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। इस दिन से मौसम में सुधार की संभावना जताई गई है और किसी प्रकार की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

    जिला प्रशासन ने तूफान के प्रभाव को देखते हुए लोगों से अपील की है कि भारी वर्षा के दौरान निचले इलाकों, नदियों व नालों से दूर रहें। वज्रपात से बचाव के लिए खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे या खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें।

    तेज हवाओं के समय मजबूत संरचनाओं में शरण लें और किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय या नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।

    जनजीवन हो सकता है प्रभावित

    भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। निचले इलाकों में जलजमाव, विद्युत आपूर्ति बाधित होने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

    प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क मोड में रखा है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान ‘मोथा’ का असर अगले 48 से 72 घंटों तक बना रह सकता है।