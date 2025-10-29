Ranchi Weather Alert: रांची में ‘मोंथा’ का असर, 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट

जागरण संवाददाता, रांची। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान ‘मोथा’ के प्रभाव से रांची जिला अगले तीन दिनों तक तेज हवाओं और भारी वर्षा की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग, रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच जिले में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं, जिला प्रशासन ने इसको लेकर लोगों से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने बताया है कि 28 अक्टूबर को रांची जिले में कहीं-कहीं गर्जन-तड़ित, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

29 अक्टूबर को जिले में कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान गर्जन-तड़ित के साथ तेज हवाओं के झोंके जारी रहेंगे। 30 अक्टूबर को भी मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिले में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की स्थिति बनी रहेगी।

31 अक्टूबर से मौसम में सुधार 31 अक्टूबर को मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। इस दिन से मौसम में सुधार की संभावना जताई गई है और किसी प्रकार की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने तूफान के प्रभाव को देखते हुए लोगों से अपील की है कि भारी वर्षा के दौरान निचले इलाकों, नदियों व नालों से दूर रहें। वज्रपात से बचाव के लिए खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे या खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें।