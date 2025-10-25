Ranchi News: आजादी के बाद भी नहीं नसीब हुई सड़क, ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर बनाई 3 किमी सड़क

संवाद सूत्र, धुरकी गढ़वा। धुरकी प्रखंड के रक्सी गांव के पंचफेडी टोला में लगभग 50 घर है। उस टोला में आजादी से ले कर आज तक सड़क नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों ने परेशान होकर चंदा जुटाया और लगभ तीन किलोमीटर सड़क बना डाली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों ने बताया कि मरीजों को चारपाई पर ले जाना पड़ता था। चंदा इकट्ठा कर और श्रमदान के माध्यम से यह कार्य पूरा किया। गांव के युवाओं का कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क की उम्मीद करना व्यर्थ है।



जनप्रतिनिधि भी सिर्फ वोट लेने के लिए गांव आते हैं लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वापस नहीं आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क खराब होने के कारण, गांव का विकास भी प्रभावित हुआ है।

बाहर के लोग भी एक बार गांव आने के बाद दोबारा यहां आना नहीं चाहते। ग्रामीणों ने बताया कि किसी की तबीयत खराब होने पर डोली टोला तक मरीज को लाना पडता है। इसके बाद ही वाहन मे बिठाकर अस्पताल तक ले जाने का साधन है।



रक्सी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि साहेब राम ने बताया कि सड़क आजादी के बाद भी रक्सी गांव के यह टोला बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

उन्होंने बताया कि जब इस टोला के लोगों को तबीयत बिगड़ा तो उसे डोली में उठा कर ले जाने में भी मुश्किल होता है। गर्भवती महिला समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाती है।



अनिल प्रजापति ने बताया कि पक्की सड़क उनके लिए एक सपना है। गर्मी और सर्दी में तो किसी तरह आवाजाही हो जाती है। लेकिन बरसात में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है।