    रांची विश्वविद्यालय में तीन नए कोर्स की शुरुआत, कुलपति ने लगाई मुहर

    By Shakti Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:11 PM (IST)

    रांची विश्वविद्यालय 65 वर्ष बाद स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस विषय शुरू करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कंप्यूटर साइंस और पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इन विषयों से शोध कार्यों में मदद मिलेगी और छात्रों को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे। सिलेबस तैयार होने के बाद एकेडमिक काउंसिल को भेजा जाएगा। इन विषयों की पढ़ाई देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में होती है।

    रांची विवि में चालू सत्र के दौरान शुरू होगी तीन नए कोर्स की पढाई

    जागरण संवाददाता, रांची। स्थापना के 65 वर्ष बाद रांची विश्वविद्यालय में स्टैटिक्स (सांख्यिकी) एंड डाटा साइंस विषय की पढाई शुरू होगी। इस विषय के शुरू होने से विश्वविद्यालय में होने वाले शोध कार्य के परिणाम शत प्रतिशत हासिल करने में सहयोग मिलेगा।

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस के अलावा दो और नए विषय डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी विषय की पढाई इसी सत्र से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विवि प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दिया है।

    विश्वविद्यालय में एक अगस्त को कुलपति की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जिसमें उक्त तीन विषयों को शुरू कराने के लिए विचार विमर्श हुआ था। उसी के आलोक में नए विषयों की पढाई शुरू करने का निर्णय लिया गया।

    अब विवि प्रशासन द्वारा सिलेबस डिजाइन कराने का काम शुरू किया जाएगा। तीनों विषय के सिलेबस तैयार होने के बाद स्वीकृति के लिए एकेडमिक काउंसिल को भेजे जाएंगे। रांची विवि में शुरू होने वाले तीनों विषयों की पढाई देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में होती है। इन विषयों की पढ़ाई कर प्रदेश के छात्र कैरियर में और बेहतर विकल्प हासिल कर सकेंगे।

    नए कोर्स के तहत क्या पढाई कर सकेंगे छात्र

    स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस: विवि में किसी भी विषय में शोध कार्य करने वाले इस विषय के सहयोग से डेटा के सहयोग से विश्लेषण करने की जानकारी प्राप्त करेंगे। सांख्यिकी के सहयोग से किसी भी परिणाम में शत प्रतिशत निष्कर्ष हासिल कर सकेंगे।

    इस विषय के तहत छात्र डेटा संग्रह, व्याख्या, विश्लेषण और प्रस्तुति आदि की पढ़ाई करेंगे। जिससे छात्रों को डेटा के में छिपे पैटर्न और रूझानों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

    डिपार्टमेंट आफ कंप्यूटर साइंस: इस विषय के तहत छात्र डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और पुनर्प्राप्त करने की तकनीक के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के सहयोग से गणना प्रणालियों और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। इसी के तहत नेटवर्किंग और एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि की पढ़ाई होगी।

    स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी: छात्र इस विषय के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन आवश्यक कौशल की विशेष जानकारी हासिल कर सकेंगे। सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा अध्ययन, प्रबंधन, नीतियों के प्रभाव और चुनौतियों का अध्ययन कर सकेंगे।

    छात्र सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में शासन प्रक्रियाओं को समझना और सुधारना जैसे विषय की पढाई करेंगे।