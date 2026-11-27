जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के धुर्वा बस स्टैंड में सालों से संचालित हो रहा बस स्टैंड आधिकारिक तौर पर रांची नगर निगम के बस स्टैंडों की सूची में शामिल नहीं है। इसके बावजूद यहां से हर दिन 30 से 40 बसों का परिचालन हो रहा है।

बनारस, सासाराम, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, पटना, बाढ़ और बख्तियारपुर समेत बिहार के कई जिलों के लिए यहां से बसें खुलती हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर बसों का परिचालन होने के बावजूद स्टैंड के लिए अब तक कोई निर्धारित परिसर नहीं है।

सड़क और मोहल्लों में खड़ी होती हैं बसें स्टैंड का अपना परिसर नहीं होने के कारण बसों को सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया जाता है। कई बार आसपास के मोहल्लों की सड़कों पर भी बसें खड़ी रहती हैं। इससे सड़कों की चौड़ाई कम हो जाती है और आम लोगों के आवागमन में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों को रोजाना जाम और रास्ता बाधित होने की समस्या से जूझना पड़ता है। बसों के लगातार आने-जाने से इलाके में यातायात का दबाव भी बना रहता है।

यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं अनाधिकारिक होने के कारण बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। शौचालय नहीं होने के कारण कई यात्री आसपास के इलाकों में ही लघुशंका करते हैं। इससे मोहल्ले की महिलाओं को सड़क से गुजरने में परेशानी होती है।