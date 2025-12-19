Ranchi : लेवी वसूली की साजिश नाकाम, टीएसपीसी उग्रवादी सलमान खान हथियार के साथ गिरफ्तार; साथियों की तलाश में जंगल में छापेमारी

जागरण संवाददाता, रांची। कोयला कारोबारियों और ईंट भट्ठा मालिकों में दहशत फैलाने की थी तैयारी रांची के खलारी और चतरा जिला के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी (TSPC) के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

16 दिसंबर को क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग की घटना के बाद एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने धमधमिया के जंगली इलाके से उग्रवादी सलमान खान को दबोच लिया। उग्रवादी सलमान खान के पास से पुलिस ने एक लोडेड देशी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर देवा जी के दस्ते के सदस्य बाइक से कोयला कारोबारियों और ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने के लिए निकलने वाले हैं।

अंधेरे का फायदा उठाकर भागे दो साथी, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन छापेमारी के दौरान पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की, सलमान खान को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके दो साथी साहिल अंसारी और सोनू अंसारी घने जंगल और अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे।

जंगलों में लगातार तलाशी अभियान गिरफ्तार उग्रवादी सलमान खान खलारी के जी-टाइप इलाके का निवासी है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह देवा जी के निर्देश पर क्षेत्र के ठेकेदारों और बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। फरार उग्रवादियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें उन्हें दबोचने के लिए जंगलों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं।

सलमान से पूछताछ होगा बड़ा खुलासा देवा जी दस्ते ने ली थी फायरिंग की जिम्मेदारी खलारी थाना क्षेत्र में हुई पिछली फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर देवा जी ने ली थी। पुलिस अब सलमान खान से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 16 दिसंबर की घटना में उसकी और उसके साथियों की क्या भूमिका थी।