जागरण संवाददाता, रांची। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज रविवार को रांची में निकलने वाली गुरु नानक सत्संग शोभायात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे वाहन रिंग रोड से होकर गुजरेंगे।

वहीं, दोपहर दो बजे से रात 12 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, पूर्व निर्धारित नो-इंट्री का समय पहले की तरह लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दोपहर दो बजे से रात 12 बजे तक रेडियम चौक से शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सर्जना चौक, रतन पीपी होते हुए सुजाता चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

शोभायात्रा के गुजरने के दौरान मेट्रो स्ट्रीट, दुर्गा मंदिर रोड, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक और शहीद चौक सहित संबंधित मार्गों पर भी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। आवश्यकतानुसार अन्य मार्गों पर भी कुछ समय के लिए वाहनों को रोका या डायवर्ट किया जा सकता है।

सुजाता चौक से मेन रोड जाने का बदला रास्ता शोभायात्रा के दौरान सुजाता चौक से मेन रोड की ओर जाने वाले वाहन रतन पीपी से दाएं मुड़कर कर्बला चौक होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि दोपहर दो बजे से शोभायात्रा समाप्त होने तक मेट्रो स्ट्रीट, दुर्गा मंदिर रोड, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक, शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सर्जना चौक, काली मंदिर चौक, उर्दू लाइब्रेरी चौक, राधाकृष्णन चौक और सुजाता चौक की ओर जाने से बचें।