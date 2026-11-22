डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनाक की नियुक्ति की की मांग की है।

रांची हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनाक 27 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और अभी तक नए न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में पेंडिंग मामलों के निपटारे में देरी हो सकती है।

CJI और कॉलेजियम के न्यायाधीशों को लिखे एक पत्र में, सोरेन ने कहा कि लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था बनाए रखने से न्यायिक तंत्र में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार होने वाले बदलावों से हाई कोर्ट के प्रशासनिक कामकाज और संस्थागत योजनाओं में बाधा आती है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ

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