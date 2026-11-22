जासं, जमशेदपुर। ओडिशा तट से टकराकर कमजोर पड़े चक्रवात 'अकवान' के अवशेष ने शनिवार को दूसरे दिन भी कोल्हान क्षेत्र को सर्द चादर में लपेटे रखा।

जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। रुक-रुक कर होती फुहारों और ठंडी हवाओं के कारण शाम ढलते ही ठिठुरन काफी बढ़ गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) रांची के अनुसार, चक्रवात 'अकवान' से बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में केंद्रित है।

शनिवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में चाईबासा सदर में सर्वाधिक 34.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बोड़ाम में 34.2 मिमी, घाटशिला में 32.6 मिमी, बहरागोड़ा में 22.6 मिमी, जमशेदपुर में 22.2 मिमी और सरायकेला में 18.0 मिमी वर्षा हुई। वहीं, शाम 5:30 बजे तक जमशेदपुर में 1.2 मिमी और सरायकेला में 1.0 मिमी अतिरिक्त बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौसम में आए इस बदलाव से शनिवार को जमशेदपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री कम होकर 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जबकि न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री रहा। सरायकेला में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री और दरीसाई में राज्य का सर्वाधिक 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

बेमौसम बारिश के कारण खेतों में कटी हुई धान की फसल भीगने और बालियों के अंकुरित होने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

दूसरी ओर, खराब मौसम के चलते वंदे भारत, बादामपहाड़ मेमू व पुरी जाने वाली ट्रेनों सहित रांची की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौसम केंद्र के मुताबिक, शनिवार रात से रविवार सुबह तक कोल्हान सहित राज्य के 51 से 75 प्रतिशत हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन की प्रबल संभावना है।

रविवार सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन में बादलों के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, हालांकि किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

सोमवार को सुबह कोहरे के बाद दक्षिणी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है, जबकि 24 से 27 नवंबर तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा।

अगले तीन दिनों में दिन का तापमान चार से छह डिग्री बढ़ेगा, लेकिन दो दिन बाद रात के पारे में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी।