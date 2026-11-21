राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का संचालन अस्थायी व्यवस्था के तहत नामकुम स्थित जियाडा भवन में होगा। शीघ्र ही इस आयोग का गठन किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके संचालन के लिए जियाडा भवन में जगह चिह्नित की गई है।

इसी तरह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के तीन प्रस्तावित प्राधिकरणों का संचालन धुर्वा के स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन में होगा। इन प्राधिकरणों के कार्यालय के लिए भी जगह आवंटित कर दी गई है। इन कार्यालयों में आधारभूत संरचनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी झारखंड भवन कॉरपोरेशन को दी गई है।

जुपमी भवन में जिन तीन प्राधिकरणों के कार्यालयों का संचालन होगा, उनमें विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण, फीस रेगुलेशन कमेटी तथा झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी सम्मिलित हैं। हाल ही में अधिसूचित झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का प्रविधान किया गया है।

अब झारखंड लोक सेवा आयोग की बजाय इस आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मियों की नियुक्ति होगी। साथ ही झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन भी झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगा। झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में ही विश्वविद्यालय के कर्मियों की शिकायतों के निष्पादन के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण के गठन का प्रविधान किया गया है।