सच्चिदानंद, मेदिनीनगर (पलामू)। नगर निकायों की सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जे की आशंका रोकने तथा परिसंपत्तियों का पूरा ब्योरा सुरक्षित रखने के लिए अब डिजिटल पहल की जा रही है। झारखंड के सभी शहरी स्थानीय निकायों की सरकारी भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का ऑनलाइन डाटा तैयार होगा।

इसके लिए गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीएलआईएस) पोर्टल शुरू किया जाएगा। पोर्टल पर जमीन, भवन समेत तमाम सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे उनकी पहचान, निगरानी और सुरक्षा आसान होगी। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के उप निदेशक अतुल कुमार ने इस संबंध में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर जीएलआईएस विशेष सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से नगर निकायों का एसेट रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इससे शहरी प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनके आधार पर राजस्व जुटाने की क्षमता भी विकसित होगी।

पोर्टल पर जीआईएस आधारित मैनुअल डाटा इंट्री के साथ मौजूदा एसेट डाटाबेस से ऑटोमेटेड फाइल अपलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। परियोजना के तहत भवन, सड़क, स्ट्रीट लाइट, विद्युत परिसंपत्तियों, जल निकायों और अन्य शहरी संसाधनों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी नगर निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

10 नगर निकायों में पायलट प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए झारखंड के 10 नगर निकायों का चयन किया है। इनमें रांची, धनबाद, चास, देवघर, हजारीबाग, मानगो, आदित्यपुर, मेदिनीनगर और गिरिडीह नगर निगम तथा खूंटी नगर पंचायत शामिल हैं। इन निकायों में प्रारंभिक स्तर पर काम शुरू किया गया है।