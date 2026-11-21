अब जंगल ही नहीं, खदानों की सैर भी करेगा झारखंड! देश में पहली बार शुरू हुआ खान पर्यटन
दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन ने बताया कि यह देश का पहला राज्य है जहां खान पर्यटन शुरू हुआ है। यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिजों का प्रदर्शन कर औद्योगिक संभावनाओं और अर्थव्यवस्था में योगदान को दर्शाया गया।
HighLights
झारखंड देश का पहला राज्य जहां खान पर्यटन शुरू।
आईआईटीएफ में झारखंड की खनिज संपदा का प्रदर्शन।
पर्यटक कोयला खदानों का कर सकेंगे भ्रमण।
राज्य ब्यूरो, रांची। दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) के झारखंड पवेलियन में जानकारी दी गई कि यह देश का पहला राज्य है जहां खान पर्यटन शुरू किया गया है। झारखंड की पहचान खनिजों से है। लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रदर्शन किया गया। खनन क्षेत्र की औद्योगिक संभावना को भी दिखाया गया।
खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा राज्य की प्राकृतिक संपदा, खनन क्षेत्र की संभावनाओं और देश की औद्योगिक प्रगति में झारखंड के योगदान को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पर्यटकों को कोयला खदानों के भ्रमण की जानकारी दी गई।
बताया गया कि खनन प्रक्रिया, आधुनिक मशीनों के संचालन और देश की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र के योगदान को करीब से देखने एवं समझने का रोमांचक अनुभव प्रदान किया जा रहा है। खनिज संपदा में बाक्साइट का विशेष महत्व है, जो एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख कच्चा माल है।
इसका उपयोग परिवहन, निर्माण, विद्युत उपकरण और एयरोस्पेस उद्योगों में किया जाता है। बेरिलियम जैसे रणनीतिक खनिज का उपयोग अपनी हल्की प्रकृति, मजबूती और ताप प्रतिरोधक क्षमता के कारण रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस क्षेत्र में होता है। लिथियम आधुनिक ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में किया जाता है।
इसके अतिरिक्त यूरेनियम परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख ईंधन है। देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिजों की उपयोगिता ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, विनिर्माण, आधुनिक तकनीक और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तृत है।
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