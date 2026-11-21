जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के व्यावसायिक और रियल एस्टेट जगत से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। शहर के प्रमुख शॉपिंग और मनोरंजन केंद्र 'न्यूक्लियस मॉल' का सौदा 375 करोड़ रुपये में तय हुआ है।

शुक्रवार को मॉल की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसे झारखंड के रियल एस्टेट इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खरीद-बिक्री बताया जा रहा है।

15 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी

निबंधन कार्यालय के दस्तावेजों के अनुसार, मॉल के पूर्व मालिक और प्रमुख कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने 'वीए डिस्क्रीट प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक विवेक कुमार सिंह के नाम पर इस संपत्ति की रजिस्ट्री कराई है। कारोबारी गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, खरीदार विवेक कुमार सिंह को धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह का करीबी बताया जा रहा है।