रांची में बाहर निकलते वक्त देख लें ट्रैफिक प्लान, वरना हो जाएगी परेशानी

जागरण संवाददाता, रांची। केतारी बगान रेलवे फाटक पर लंबे समय से प्रतीक्षित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। निर्माण की शुरुआत मैरेज हॉल के मुख्य द्वार के पास पाइलिंग कार्य से की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्जन की योजना तैयार कर ली गई है।

डीएसपी प्रमोद कुमार केशरी, ठेकेदार राजू रंजन और इंजीनियरों की टीम ने मंगलवार को क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। फ्लाईओवर निर्माण के चलते रेलवे फाटक से होकर चारपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। ठेकेदार ने बताया कि नामकुम के मुंडागाढ़ा के पास बने अंडरपास से केतारी बगान तक एक अस्थायी सड़क तैयार की जाएगी, जिसके लिए रेलवे से अनुमति मांगी गई है। इस मार्ग से चुटिया की ओर चारपहिया वाहन आसानी से जा सकेंगे।