    रांची में बाहर निकलते वक्त देख लें ट्रैफिक प्लान, वरना हो जाएगी परेशानी

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    रांची के निवासियों के लिए जरूरी सूचना है। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान की जाँच कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। शहर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए कुछ मार्गों में बदलाव किए गए हैं। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

    जागरण संवाददाता, रांची। केतारी बगान रेलवे फाटक पर लंबे समय से प्रतीक्षित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। निर्माण की शुरुआत मैरेज हॉल के मुख्य द्वार के पास पाइलिंग कार्य से की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्जन की योजना तैयार कर ली गई है।

    डीएसपी प्रमोद कुमार केशरी, ठेकेदार राजू रंजन और इंजीनियरों की टीम ने मंगलवार को क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए।

    फ्लाईओवर निर्माण के चलते रेलवे फाटक से होकर चारपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। ठेकेदार ने बताया कि नामकुम के मुंडागाढ़ा के पास बने अंडरपास से केतारी बगान तक एक अस्थायी सड़क तैयार की जाएगी, जिसके लिए रेलवे से अनुमति मांगी गई है। इस मार्ग से चुटिया की ओर चारपहिया वाहन आसानी से जा सकेंगे।

    फ्लाईओवर का निर्माण दो चरणों में पूरा किया जाएगा। इस दौरान दोपहिया वाहनों के लिए सड़क खुली रहेगी ताकि स्थानीय बाजार और व्यवसाय प्रभावित न हों। प्रशासन ने लोगों की दैनिक आवाजाही और खरीदारी में असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।