    Special Trains: रांची से आज से दो स्पेशल ट्रनों की शुरुआत, छठ पर उमड़ी भीड़ के चलते लिया गया फैसला

    By Shakti Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    रांची से दो स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत

    जागरण संवाददाता, रांची। महापर्व छठ को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रविवार को दो विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। रांची से अजमेर और रांची से आरा के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

    रेलवे के अनुसार, 09620 रांची–अजमेर स्पेशल ट्रेन रविवार सुबह 9:15 बजे रांची से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:35 बजे अजमेर पहुंचेगी। वहीं, 08640 रांची–आरा स्पेशल ट्रेन रविवार रात 8:45 बजे रांची से खुलेगी और अगले दिन सुबह 9:15 बजे आरा पहुंचेगी।

    इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से बिहार और राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, छठ पर्व को देखते हुए लगातार बढ़ रही यात्री संख्या के कारण नियमित ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा हो।

    छठ यात्रियों की उमड़ी भीड़, पार्सल कोच तक में बैठ गए यात्री

    छठ पर्व को लेकर शनिवार को रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर करीब डेढ़ बजे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म खचाखच भर गए। स्थिति ऐसी थी कि सीढ़ियों से लेकर प्लेटफार्म तक यात्रियों की भीड़ ठसाठस थी।

    रांची से बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखी गई। रांची–सासाराम पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों की संख्या क्षमता से कई गुना अधिक थी। यात्री पार्सल बोगी तक में चढ़ गए थे। हालात यह थे कि ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी।

    मौर्या एक्सप्रेस में भी भीड़ का आलम यही रहा। रांची से सवार होने की जगह न मिलने के कारण कई यात्री पहले से ही हटिया स्टेशन पर जाकर बैठ गए थे, ताकि उन्हें सीट मिल सके। वहीं, कई लोग प्लेटफार्म पर घंटों पहले से ही कतार में खड़े रहे।

    भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ के जवान लगातार मोर्चा संभाले रहे। जवानों ने प्लेटफार्म पर यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया और एक-एक कर ट्रेन में चढ़ाने की व्यवस्था की।

    आरपीएफ कर्मियों ने बुजुर्गों और महिलाओं की मदद भी की। सीनियर सिटीजन यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक सुरक्षित पहुंचाया गया और सीढ़ियां चढ़ाने में सहायता दी गई।

    उधर, जानकारी के अभाव में कई यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों की सूचना नहीं थी, जिसके कारण रांची–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन लगभग खाली रवाना हुई। दूसरी ओर नियमित ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ रही। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है।

    स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त आरपीएफ बल की तैनाती की गई है तथा यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अनावश्यक रूप से ट्रेन के दरवाजे या बोगी के बीच में खड़े न रहें।