Special Trains: रांची से आज से दो स्पेशल ट्रनों की शुरुआत, छठ पर उमड़ी भीड़ के चलते लिया गया फैसला

जागरण संवाददाता, रांची। महापर्व छठ को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रविवार को दो विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। रांची से अजमेर और रांची से आरा के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

रेलवे के अनुसार, 09620 रांची–अजमेर स्पेशल ट्रेन रविवार सुबह 9:15 बजे रांची से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:35 बजे अजमेर पहुंचेगी। वहीं, 08640 रांची–आरा स्पेशल ट्रेन रविवार रात 8:45 बजे रांची से खुलेगी और अगले दिन सुबह 9:15 बजे आरा पहुंचेगी।



इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से बिहार और राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, छठ पर्व को देखते हुए लगातार बढ़ रही यात्री संख्या के कारण नियमित ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा हो।