Ranchi में गरीबों को फुटपाथ पर ठिठुरने से मिलेगी राहत, सात जगहों पर बनेंगे 50-50 बेड वाला आश्रयगृह

जागरण संवाददाता, रांची । ठंड कौ मौसम शुरू हो चुका है। सुबह व रात में सर्द हवाएं ठंड का अहसास करा रही हैं। धीरे-धीरे मौसम सर्द होगी और ठिठुरन का अहसास कराएगी। ऐसे में वैसे गरीब लोग जिनके पास अपना आशियाना नहीं है या जो लोग दिन भर मजदूरी कर रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं, उनके लिए अब रांची नगर निगम की ओर से पहल की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम क्षेत्र स्थित पांच स्थानों पर पूर्व निर्मित आश्रयगृहों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इन आश्रयगृहों में फिलहाल कहीं 10-15 बेड तो कहीं 15-20 बेड की सुविधा है। अब रांची नगर निगम की ओर से इन आश्रयगृहों में 50-50 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

वहीं दूसरी ओर, वार्ड-15 स्थित वार्ड कार्यालय के समीप व बूटी मोड़ के समीप 50-50 बेड क्षमता वाले नए आश्रयगृह का निर्माण कराया जाएगा। बकरी बाजार में पुराने आश्रयगृह के पीछे व रिम्स के समीप पुराने आश्रयगृह के पीछे नया आश्रयगृह का निर्माण कराया जाएगा।

इन आश्रयगृहों में बाथरूम, बेड, लाकर, पीने का पानी व किचेन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रांची नगर निगम क्षेत्र स्थित पुराने आश्रयगृहों में अब तक सिर्फ बेड की सुविधा ही उपलब्ध थी। आश्रयगृह में रहने वालों के लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस कारण कई लोग आश्रयगृह में रहना नहीं चाहते। नए आश्रयगृहों के संचालन के लिए निजी एजेंसी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी के माध्यम से आश्रयगृहों में भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। नए आश्रयगृहों के निर्माण कर एक-एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

वर्तमान में इन जगहों पर है आश्रयगृह की सुविधा बकरी बाजार स्थित रांची धर्मशाला के समीप, आइटीआइ बस स्टैंड परिसर में, खादगढ़ा ब स्टैंड परिसर में, जगन्नाथपुर स्थित मौसीबाड़ी के समीप, धुर्वा बस स्टैंड के समीप, रिम्स के समीप। इन जगहों पर आश्रयगृह में होगी 50-50 बेड की सुविधा धुर्वा बस स्टैंड, आइटीआइ बस स्टैंड, रिम्स के समीप, बकरी बाजार, बिरसा चौक, वार्ड-15 स्थित वार्ड कार्यालय के समीप व बूटी मोड़ के समी



जल्द ही बिरसा चौक, हरमू व मोरहाबादी में श्रमिक सम्मान स्थल का निर्माण होगा रांची नगर निगम की ओर से जल्द ही बिरसा चौक, हरमू चौक व मोरहाबादी में श्रमिक सम्मान स्थल का निर्माण कराया जाएगा।संबंधित स्थलों पर श्रमिकों के लिए शेड का निर्माण कराया जाएगा, ताकि वे धूप व वर्षा से बच सकें।