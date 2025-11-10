Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranchi News: लोरेटो कान्वेंट स्कूल कैंपस से छात्रा का अपहरण, कार से पहुंचे थे आरोपित, दूसरे जिला से हुई बरामद

    By Prince Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    रांची के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया। आरोपी कार में सवार होकर आए थे और छात्रा को अगवा कर ले गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को दूसरे जिले से बरामद कर लिया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्कूल परिसर से नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया।


    जागरण संवाददाता,रांची। डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित लोरेटो कान्वेंट स्कूल परिसर से शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े सात से आठ बजे के बीच एक 14 वर्षीया नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया।

    इस मामले में छात्रा के पिता ने शनिवार को आरक्षी समेत छह पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पिता का आरोप है कि गणेश यादव, आरक्षी शंभू यादव, एक नाबालिग, नीतू, सोनू यादव और एक अज्ञात युवक ने मिलकर उसकी बेटी का अपहरण किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड़की के पिता बेटी को लोरेटो कान्वेंट स्कूल छोड़ने स्वयं गए थे। कुछ समय बाद स्कूल प्रशासन ने सूचना दी कि दो अज्ञात व्यक्ति कार से आए और कैंपस से उनकी बेटी को जबरन उठाकर ले गए।

    स्कूल प्रशासन ने संबंधित गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। इसके बार तुरंत नंबर की जांच की, जिससे पता चला कि गाड़ी शंभू यादव की थी। गाड़ी में शंभू यादव का साला रितेश कुमार और उसका एक साथी भी मौजूद था।

    रितेश चतरा जिले का रहने वाला है, अक्सर अपने जीजा शंभू यादव के रांची स्थित क्वार्टर में आता-जाता था। पिता के अनुसार, वह बेटी के साथ असामाजिक व्यवहार करता रहा है।

    पिता ने लगाया आरोप- आरोपित के परिजन दे रहे धमकी

    मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए छात्रा को दूसरे जिला से बरामद करने के बाद आरोपित नाबालिग को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि शंभू यादव की पत्नी ने पिता और परिवार को धमकाया कि वह बेटी को बदनाम कर देगी। 

    साथ ही परिवार को बर्बाद कर देगी। पिता ने बताया कि इससे पहले 20 अक्टूबर को भी शंभू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने बेटी के मोबाइल नंबर पर कई धमकी भरे काल किए थे।

    पिता का आरोप है कि आरोपितों ने सोची-समझी साजिश के तहत अपहरण किया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी कर दी लेकिन दूसरी ओर डोरंडा थाना पुलिस ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।